任期満了に伴う輪島市の市長選挙で現職の坂口茂さんが無投票で再選を果たしました。任期満了に伴う輪島市長選挙は午後5時に立候補の届け出が締め切られましたが、現職の坂口茂さん以外に届け出はなく、無投票で再選を果たしました。■坂口氏「震災からの復興は本当に緒に就いたばかりであります。震災前よりももっと豊かで魅力的で安心して暮らせるそんな輪島市を、そしてそんな能登を皆さんとともにしっかりとつくってまいりたい