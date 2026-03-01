NHKEテレ「みいつけた!」の3代目スイちゃんで知られる女優の川島夕空(17)が1日までに、自身のインスタグラムを更新。制服姿を披露した。 【写真】リアルJKの川島夕空すくすく成長♡ 「花粉症ヤバスギィ」と投稿したリアル女子高生の川島は、ネクタイをゆるめ第1ボタンを外した制服姿でアンニュイな雰囲気から元気いっぱいなおちゃめな姿まで、様々な表情を見せた。 川島は5歳で子役として活動をはじめ、2015年から