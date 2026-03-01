スローイン、ゴールキックに制限時間が設けられる国際サッカー評議会（IFAB）は2月28日、今年の北中米ワールドカップ（W杯）から採用となる競技規則の改正点を決議した。スローインやゴールキックでの時間制限など“試合のテンポ”を重視した変更や、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の対象となる事象の拡大などが盛り込まれている。大きな変更点としては、スローインとゴールキックについては時間制限が設けられる。