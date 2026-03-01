カリフォルニア州の規制当局はスモッグを形成する主な汚染物質を制限するため、一部のガス暖炉やガス給湯器の販売を段階的に廃止する規制案を2025年6月に発表しました。結果として数万通もの反対意見が殺到したこともあり規制案は阻止されましたが、反対意見のうち2万件以上が同じ企業によって送られたAIを活用したキャンペーンであったことが判明しました。An AI-powered campaign may have killed a key vote on air quality - L