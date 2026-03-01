タレントのIMALUが2月28日までにインスタグラムを更新。大物芸人のウエディングドレス姿を披露すると、ファンから驚きの声が集まった。【写真】大物芸人の美しすぎるウエディングフォトIMALUが投稿したのは25日に放送された『千原ジュニア、トラべらせていただきます。』（RBC）からのオフショット。写真には、ベアトップのウエディングドレス姿でビーチに佇む千原ジュニアの姿が収められている。投稿の中でIMALUは「久米島ロ