根本康広調教師（７０）＝美浦＝は３月１日、中山と阪神で７頭を出走させ、中山１２Ｒのアベベ１３着が最後のレースとなった。根本調教師は「今週は最後なので、色々と使わせてもらって最終レースは残念でした」と話した後に「それでも５Ｒはメリーナイスと同じ勝負服で最後の弟子で勝てて、なおかつ自分がダービー勝った時の皮のブーツで勝てて良かった」と自身の騎手時代とともに最終日を振り返った。１９９８年３月１日に