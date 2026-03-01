２月２７日、唐模古村で「魚灯」のパフォーマンスを観賞する観光客。（ドローンから、黄山＝新華社配信／施亜磊）【新華社黄山3月1日】中国安徽省黄山市徽州区の唐模古村で2月27日、無形文化遺産で魚の形をしたランタン「魚灯」を観賞するイベントが開催された。巨大なランタンが銅鑼や太鼓の音色に合わせて空へふわりと浮かび上がると、多くの観光客や市民が足を止めて見物し、写真に収めた。２月２７日、唐模古村で「魚灯」の