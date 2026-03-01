バドミントンのS/Jリーグプレーオフは3月1日、神奈川県の横浜BUNTAIで男女の決勝が行われ、男子はNTT東日本がBIPROGYを2―1で下し、日本リーグだった2014年以来、11年ぶりの優勝を果たした。第2試合のシングルスに起用されたNTT東日本の桃田賢斗（31）が、BIPROGYの渡辺航貴（27）を2―0（21―18、21―6）のストレートで撃破。チームに勢いをもたらした。桃田は負ければ終わりの状況でコートに立った。緩急自在の攻撃で現役日