バレーボールの大同生命SVリーグは1日、滋賀ダイハツアリーナなどで行われ、女子はSAGA久光が東レ滋賀を3―1で退けて27勝目（7敗）を挙げた。8位以内が確定し、プレーオフ進出を決めた。男子は首位サントリーがV北海道に3―0と快勝して29勝1敗。大阪Bは東京GBに1―3で屈して24勝6敗となった。