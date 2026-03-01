イスラエルと米国によるイランへの攻撃でイランの最高指導者ハメネイ師が殺害された。テレビ朝日の外報部・大原武蔵記者に米国とイランの対立の歴史を振り返りつつ、今後の展開について聞いた。【映像】「死を喜ぶような映像を報道」大原記者が語る状況――米国・イスラエルとイランの対立はいつから始まったのか。大原記者「1979年のイスラム革命に始まった。イスラム革命により王政からイスラム共和制へ移行し、それまで親米的