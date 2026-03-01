石川・輪島市長選も1日告示され、現職の坂口茂さんが無投票で再選を果たしました。輪島市長選挙は、1日午後5時までに無所属で現職の坂口茂さん以外に立候補の届け出がなく、無投票で坂口さんの再選が決まりました。再選を果たした 坂口茂さん「震災前よりももっと豊かで魅力的で安心して暮らせる輪島市を、そんな能登を皆さんとともにしっかりと作ってまいりたい」坂口さんの次の任期は、3月19日から4年間です。