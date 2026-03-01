任期満了に伴う金沢市長選挙が１日告示され、現職と新人の合わせて4人が立候補しました。金沢市長選に立候補したのは届け出順にいずれも無所属で▼元県議で新人の田中敬人候補55歳▼共産党系の市民団体代表委員で新人 中内晃子候補53歳▼旧統一教会の元会長で新人の徳野英治候補71歳▼再選を目指す現職の村山卓候補53歳の4人です。新人・元県議 田中敬人候補「訪れる人が魅力的に感じる、そして住んでいる人が幸せに感じる。そんな