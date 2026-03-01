◇オープン戦中日9―2DeNA（2026年3月1日バンテリンD）中日の40歳のベテラン・涌井がDeNA戦に先発。実戦初登板のマウンドは3回を3安打1失点（自責0）にまとめた。まずまずの滑り出しに「ある程度ストライクが入ったし、変化球も思った以上に投げられた」と手応えを口にした。昨季は仕上がりが早過ぎたといい、その反省から今春のキャンプでは打者と対戦せずにブルペンでじっくり投げ込んだ。プロ22年目。昨季まで入