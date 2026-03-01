「第15回ytv漫才新人賞決定戦」関西（ローカル）が1日、大阪市内の同局で開かれ、ぐろうが優勝。賞金100万円を獲得した。3年連続3回目の出場でようやく戴冠となったぐろう。一昨年は空前メテオに敗れて準優勝。昨年は敗者復活で出場し4位となった。特に初出場での準優勝は同期で2組でライブをする空前メテオに敗れてショックは大きかった。今回、ようやく優勝して「空前メテオ、見たか〜」と高松巧（29）は叫び、体全体で喜び