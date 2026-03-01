春場所前の恒例イベントなった「うめきた場所」が1日、JR大阪駅前の複合施設「グランドフロント大阪」で開催された。6回目となる今回は一般観覧席の当選倍率が過去最高となる約64倍に達し、この日は立ち見を含め約4000名が詰めかけた。高級ブランド店が並び週末の買い物客らでにぎわうスペースに土俵などを特設。午前中は二所ノ関連合稽古、午後の「うめきた場所」では大関・琴桜らが参加し、「初っ切り」「髪結い実演」、「ち