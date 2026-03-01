WBC日本代表に合流し、打撃練習に参加した村上＝京セラドーム日本代表に合流した村上（ホワイトソックス）は早速、バットを振り込んだ。ティー打撃をこなした後、フリー打撃では47スイングで8本の柵越え。時差ぼけもあって体調はまだ万全ではなさそうだが、5階席に届く特大の打球も披露し「（本番は）すぐそこ。やれることはやろうという思いで練習に参加した」と心境を語った。メジャー移籍1年目。本来ならキャンプで新天地へ