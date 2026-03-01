男子デュアルモーグルで優勝した堀島行真（中央）。右は3位の川岡士真＝たいらスキー場フリースタイルスキーのワールドカップ（W杯）富山なんと大会最終日は1日、富山県南砺市のたいらスキー場でデュアルモーグルによる第7戦が行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪銀メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が今季3勝目、通算25勝目を挙げた。川岡士真（北翔大）は初の表彰台となる3位。島川拓也（日本仮設）は4位、平山将大（P