【イスラマバード共同】パキスタン南部カラチにある米総領事館前で1日、イランへの攻撃と最高指導者ハメネイ師殺害に抗議するデモがあった。ロイター通信や地元メディアによると、暴徒化したデモ参加者と警察が衝突し、少なくとも9人が死亡した。負傷者も多数出ているもようだ。報道によると、米総領事館前に数百人が集まり、投石するなどした。鎮圧のため警察が発砲したという。シーア派大国イランを攻撃した米国とイスラエル