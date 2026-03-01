中日・井上一樹監督（５４）が１日、広島との開幕戦（２７日・マツダ）で柳裕也投手（３１）を先発させることを明らかにした。柳が開幕投手を務めるのは２０２４年以来２度目となる。竜の指揮官が開幕のマウンドを任せたのは３１歳のベテラン右腕だった。ＤｅＮＡとのオープン戦（バンテリン）に９―２で快勝し、試合後の会見に臨んだ井上監督は「（開幕投手は）柳裕也でいきたいと思います」と明言。「もちろんＷＢＣの絡みと