創刊50周年を迎えた「JJ magazine」と「ANNA SUI」のスペシャルコラボが実現♡期間限定POP-UP STOREは大盛況のうちに終了しましたが、限定アイテムは現在も公式ウェブストアなどで販売中です。復刻デザインを取り入れた特別なラインナップは、ここでしか手に入らない記念アイテムばかり。イベントに行けなかった方にも嬉しいチャンスです。 JJ50周年コラボアイテム一覧 JJ 50 ×ANNA SUI スカーフは6,600円(税込)