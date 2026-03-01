米軍に撃沈された艦艇が沈む沖合に向かって手を合わせる遺族の吉田進さん＝1日午後、沖縄県宮古島市太平洋戦争中の1945年3月、沖縄県の宮古島沖で米軍に撃沈された旧日本海軍の艦艇「燕」の潜水調査が1日、実施された。船体の発見には至らなかったが、ソナーでは沈んでいるとされる海域の水中に、人工物の可能性がある影を確認した。調査を依頼した艦長の息子吉田進さん（84）は宮古島を訪れて慰霊し、今後の発見を願った。調