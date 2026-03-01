ロッテとの練習試合を終え、撮影に応じるWBCチェコ代表のハジム監督。ユニホームにはカタカナで国名が入っている＝都城3月のWBCにチェコ代表が帰ってくる。1次リーグ敗退だった2023年の前回大会で日本と対戦し、多彩な職業のメンバーや選手同士の交流で話題になった。ハジム監督は「3年間を無駄にしてこなかったことを見せたい」と力を込める。2月20日に来日し、宮崎県内で合宿を行った。今回のメンバーも消防士、原子力機器オ