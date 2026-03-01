【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】韓国翻弄の高速連携→豪快なスラムダンクアカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSF渡邊雄太が、チームを勢いづける豪快なスラムダンクを叩き込んだ。激しい攻防が続く第4クォーターで勝利を手繰り寄せる一撃にファンも歓喜している。日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2