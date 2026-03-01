関西で活動する芸歴１０年目以下の若手による賞レース「第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が１日行われ、６年目のコンビ・ぐろうが優勝を果たした。２年前に準優勝、昨年は４位に終わっていただけに、高松巧は「３年かかっているので、優勝したら泣くんかなと思いましたけど、助かったっていう感覚になりました」と、感慨深げ。家村涼太も「ホッとしました。（賞レースを）取り切れていなかったので」と、うなづいた。賞金１