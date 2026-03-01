役員の仕事内容の効率化で場内どよめく!?【漫画】本編を読むPTAの仕事「無駄をなくして、効率化します！」という発案をした伊東(@ito_44_3)さんの「多分これが一番早いと思います」に、9.8万のいいねが集まっている。負担に感じるPTAの活動だが、外注というアイデアを盛り込みギャグ漫画に落とし込んだ。■「以上の説明を持ちまして、今年のPTAの活動は終了です」多分これが一番早いと思います1多分これが一番早いと思います2多分