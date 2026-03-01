特集は、県の新年度予算案から新潟が抱える課題を考えます。去年、大量に出没したクマについてです。市街地にも現れるようになったクマ。春に向けてどのような対策が必要になるのでしょうか。2025年11月、1頭のクマが糸魚川市で撮影されました。冬眠前に栄養を蓄えているのでしょうか。暗闇の中でバリバリと音を立てて固いクルミを食べていました。2025年は県内で大量にクマが出没。その多くがいま冬眠に入り目撃件数も減ってきて