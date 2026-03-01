GTVニュース 安中市は、このほど県企業局を事業主体とした工業団地を造成すると発表しました。開発面積は平成以降、市内最大規模となります。 工業団地が造成されるのは安中市中野谷で、ＪＲ磯部駅から約２キロの場所です。開発面積は１６．４ヘクタールで、平成以降、市内では最大の規模となります。 市によりますと、市内外の企業から進出希望が続く一方、既存の工業団地に空きがなく新たな受け皿の確保が課