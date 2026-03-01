小学生以下の子どもたちによるラグビー大会が前橋市で開かれ、ラグビーを通して交流を深めました。 上毛新聞カインズカップはラグビー競技の普及のため、上毛新聞社やカインズ、県ラグビーフットボール協会がまいとし開いているものです。ことしは県内と埼玉県深谷市のラグビースクールに所属する５７チームから約５００人が参加しました。 試合は幼児、小学１・２年生、３・４