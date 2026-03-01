この春、小学校に入学する新１年生に向けて交通安全教室が開かれ、子どもたちが横断歩道のわたり方などを学びました。 教室は、４月から小学校に通う子どもたちが登下校中に事故にあわないよう県警がまいとし行っているもので、ことしは約６０人が参加しました。 教室では信号機の色の意味や歩道の歩き方などを説明し、事故にあわないための合言葉として「とまって」・「まって」「とびださない」と呼びかけていました。 ピカピ