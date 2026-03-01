サッカー明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、モンテディオ山形はきょうアウェーでSC相模原と対戦。前半１２分に相模原に先制されますが、後半３分に氣田のゴールで追いつきます。しかし後半３４分に勝ち越しを許し、１－２で敗れました。