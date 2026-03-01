来年卒業する学生向けの会社説明会が１日に解禁され、県内でも就職活動が本格的に始まりました。 高崎市のＧメッセ群馬で開催中の合同説明会は、２日間の日程で行われ、初日の１日は、県内企業を中心に９０社が参加しました。政府が定めたルールでは３月１日が新卒採用の会社説明会の解禁日で、６月からは選考が始まります。 会場では将来性や安定性などを理由にソフトウェア業界など、ＩＴ分野に関心を寄せる学生の姿が多