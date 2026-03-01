来年春に大学などを卒業する学生に向けた合同企業説明会がきょう山形市で開かれました。「やまがたキャリアフェス」は県内最大級の合同企業説明会で、きょうは県内に本社や事業所のある140の企業が参加しました。参加企業は、自社の製品を用意したり仕事内容を説明をするための模型や映像を準備したりと、様々な方法で学生に会社の魅力を説明していました。 【写真を見る】多様な価値観にあった就職先を合同企業説明会「やまが