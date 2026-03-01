気象庁によると、1日午後6時ごろ、宮崎県都城市や三股町、鹿児島市などで震度3の地震があった。震源地は薩摩半島西方沖で、震源の深さは約130キロ。地震の規模はマグニチュード(M)5・4と推定される。各地の震度は次の通り。【宮崎県】震度3=都城市、三股町震度2=小林市、高原町、延岡市、西都市、高鍋町、川南町、門川町、美郷町、高千穂町、宮崎市、日南市、串間市、国富町、綾町震度1=えびの市、日向市、新富町、都農町、椎