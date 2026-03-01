世界的な建築家隈研吾さんの講演会が伊勢崎市で行われ、まちづくりでは情熱をもって活動することが大切だと話しました。 講演会は伊勢崎市のより良いまちづくりにつなげようと、地域の市民団体が建築家・隈研吾さんを招いてはじめて開催したもので、県内外から約４００人が訪れました。隈さんは世界的な建築家で東京の国立競技場をはじめ、県内でも富岡市役所などを手掛けています。 隈さんは地域の魅力を発見し、コミュニティを