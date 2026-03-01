J2アルビレックス新潟はJ2・J3百年構想リーグ第4節、アウェーでFC今治と対戦し、２対０で勝利しました。 アルビは前半31分、途中出場のＦＷ小野裕二のゴールで先制します。後半45分には途中出場のＭＦ落合陸が、相手ペナルティエリア内で倒されＰＫを獲得。これをキャプテンの藤原奏哉が落ち着いて決め、２対０で勝利しました。 今シーズン初の連勝で勢いに乗るアルビ。次節は7日(土)ホーム、