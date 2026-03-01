スキー場で発生の雪崩長さ600メートル規模と判明上空からはっきり全層雪崩か 2月28日に発生した新潟県と長野県にまたがるスキー場での雪崩は長さ６００メートルの規模とわかりました。3月1日、上空から撮影した雪崩の発生場所と思われる映像です。雪崩は28日午後2時過ぎ、妙高市と長野県飯山市にまたがる斑尾高原スキー場の上級者向けコースで起きました。雪崩の規模は長さおよそ600ｍ