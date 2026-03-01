◇NTTラグビーリーグワン1部第9節静岡24―57東京SG（2026年3月1日静岡・ヤマハスタジアム） 東京SGが今季チーム最多得点で、連勝を3に伸ばした。前半6分、WTB尾崎晟也（30）のトライで先制すると、静岡が反則で一時退場者を出した10分間に3トライを追加。相手のミスも逃さず、着実に得点を重ねた。左太腿裏の負傷回復から2戦目で、3トライを挙げてプレーヤー・オブ・ザ・マッチを受賞した尾崎晟は「調子が良く、チームとし