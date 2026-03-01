◇明治安田J1百年構想リーグ第4節川崎F2―2（PK4―2）水戸（2026年3月1日U等々力）川崎フロンターレが土壇場の逆襲でPK勝利を手にした。ホームに昇格組の水戸ホーリーホックを迎えた一戦は前節2月21日のFC東京戦から先発6人を入れ替えた布陣。負傷で出遅れていたDF佐々木、2028年ロサンゼルス五輪世代のMF大関、経験豊富なMFマルシーニョ、さらにFWロマニッチが今季初先発を果たした。前半終了間際に連続失点を喫して2点