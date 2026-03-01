愛知県稲沢市で天下の奇祭と呼ばれる「国府宮はだか祭」が行われています。 【写真を見る】“天下の奇祭”国府宮はだか祭り 約1万人のはだか男が参加 一部の神事には女性も参加可能に 国府宮はだか祭はおよそ1250年前から伝わる神事で、人びとの厄を背負う神男に触れると厄が落ちるとされ、一部の神事には、おととしから女性も参加できるようになりました。 祭りのクライマックスには、下帯姿のはだか男たちが神男に触れよう