イランによる攻撃で立ち上ったとされる煙のそばを通り過ぎる車=1日、カタール・ドーハ/Mahmuad Hams/AFP/Getty Images（CNN）米国とイスラエルの攻撃で政権に深手を負ったにもかかわらず、イラン政府は中東各地で攻撃を続けている。イスラエルは昨年6月、イランに対する奇襲攻撃を仕掛け、核プログラムの一部を破壊。ミサイル製造拠点に深刻な損害を与えたほか、軍の有力指揮官を殺害した。被った損失は大きいが、人工衛星画像の分