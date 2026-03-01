金沢美術工芸大学で、恒例の仮装卒業式が行われました。ユニークな衣装を身にまとい、式に臨むのが伝統となっている、金沢美術工芸大学の卒業式。■ギャルマツケンサンバ「ギャルマツケンサンバです。元々マツケンサンバが大好きなのと金沢は金箔が有名だから金色に染まって卒業しようかなと」■バービー「バービー人形です。ずっと憧れの存在だったので、最後に美大で憧れの存在になることでやりた