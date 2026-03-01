任期満了に伴う金沢市長選挙が告示されました。4人が立候補し選挙戦に入っています。立候補したのは、届け出順に前・県議会議員で新人の田中 敬人 候補。市民団体代表委員で新人の中内 晃子 候補。旧統一教会元会長で新人の徳野 英治 候補。再選を目指す現職の村山 卓 候補の4人です。各候補は金沢市内で第一声を放ちました。■田中 敬人 候補「住んでいる人が幸せに感じる。そんなまちづくりじゃなければ、私は金沢のまちづくりは