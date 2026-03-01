1日午後6時00分ごろ最大震度３の地震がありました。 震源は薩摩半島西方沖で震源の深さは約130キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されています。 各地の震度は、 震度３が鹿児島市、鹿屋市、大崎町、錦江町、肝付町、南種子町、 震度２が枕崎市、指宿市、薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、姶良市、垂水市、曽於市、志布志市、東串良町、南大隅町、西之表市、