三重県尾鷲市では、街をひな人形で彩る「尾鷲おひなさままつり」が行われています。20回目となる今年は、カフェや公共施設など28か所に展示され、市内の古民家「天満荘」では、ずらりと並んだ七段飾りや吊るしびな等が楽しめます。また、江戸後期、明治、大正の3組のひな人形も展示され、時代ごとに表情が少しずつ違うことが分かります。各会場とも入場は無料で、メイン会場の天満荘では3月7日まで楽しめます。