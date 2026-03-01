自転車に乗る時に命を守るヘルメットの大切さを子供たちに教えるイベントが3月1日、名古屋市港区で開かれました。イベントにはプロアイスホッケーチーム・名古屋オルクスの選手が参加し、子供たちにシュートの打ち方を教えながら、頭を守るためにヘルメットをかぶるよう呼びかけました。名古屋オルクス梅野宏愛キャプテン：「(アイスホッケーで)ヘルメットをかぶることによって、ケガを予防できた経験