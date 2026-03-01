首相官邸日本政府は1日、米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、現地や周辺国に滞在する邦人の安全確保や、原油輸送の要衝ホルムズ海峡を巡る情報収集に注力した。イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したが、攻撃への賛否は明確にしていない。米国と同盟関係があり、イランとも友好関係を保ってきたためだ。先進7カ国（G7）などの対応を慎重に見極める。茂木敏充外相は1日午後、外務省で幹部から最新動向について報告を受