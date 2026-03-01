申告を受け、球場のモニターに投球の通過場所が映し出される様子＝グレンデール（ロイター＝共同）米大リーグでは今季からストライク、ボールの判定を機械が補助する「ロボット審判」を採用し、球審に異議申し立てが可能な「チャレンジ制度」が導入される。権利があるのは打者、投手、捕手のみで、判定直後に帽子またはヘルメットをたたくことで申告。両チームともに九回までは2度要求でき、判定が覆れば回数は減らない。申告