カメラのメニューが苦痛だ。あの、ずらっと並んだ項目から必要なものを見つけ出すのは至難の業。実際、最近のカメラの設定項目数は1000を超えるものも珍しくない。全てを覚えておくことなど絶対に不可能だ。階層構造になっているので、なおのこと難しい。お目当ての設定がその階層になければ、上の階層に戻ってやり直しだ。直感的でも何でもない。こんな複雑怪奇なメニュー操作をユーザーに強いるデバイスは、今時カメラぐらいし