天下の奇祭として知られる「国府宮はだか祭」が3月1日に行われ、はだか男たちの激しいもみ合いが繰り広げられました。愛知県稲沢市の国府宮はだか祭は、約1250年の歴史を誇ります。1日午前9時ごろから始まった「儺追笹」の奉納には、2年前から参加を認められた女性団体も参加し、願い事を書いた布を巻き付けた笹を奉納しました。午後5時過ぎ、参道に今年の神男・木村勇樹さん(26)が登場すると、神男に触れて厄を落とそうと