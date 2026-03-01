【ポイント】・2日（月）の天気は下り坂。西日本は雨が降り出す。・東海や関東は次第に雲が広がるも、スギ花粉が非常に多い。・北日本は日差しがあっても、冷たい北風が強い。・ひな祭りの3日（火）は「皆既月食」だが、広くあいにくの天気。・4日（水）は関東の山沿いで雪の可能性。・天気は周期的で、6日（金）は西日本で、7日（土）は東日本や北日本も天気が崩れる。【全国の天気】北海道の東海上で発達した低気圧が停滞するた